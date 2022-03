Ein Defibrillator auch für Kinderherzen

„Wir sind froh, ihn zu haben, hoffen aber, ihn nie zu brauchen“, sagt Kitaleiterin Sabine Pellmann über den kleinen Koffer, der in einem Kasten auf dem Flur der Kita Sonnenland hängt. Bei dem kompakten Köfferchen handelt es sich um einen Defibrillator, den die Kita neu angeschafft und gut zugänglich an zentraler Stelle in der Einrichtung montiert hat.

DRK-Kita Sonnenland in Spenge schafft mit Hilfe von Spenden lebensrettendes medizinisches Gerät an

Das Gerät ist neben dem Equipment für die Herzstimulation erwachsener Personen mit zusätzlichen Elektroden für Menschen mit einem Körpergewicht unter 24 Kilogramm ausgestattet. „Da wir Kinder ab vier Monaten betreuen, ist das eine für uns sinnvolle Ergänzung“, sagt Pellmann. Denn im Fall eines Notfalls zähle schließlich jede Sekunde.

Die Sparkasse hat die Anschaffung mit 1200 Euro unterstützt, der Förderverein der Kita hat die Restkosten von 1300 Euro übernommen und freut sich über mehr als 200 Euro, die der Rewe-Markt aus dem Erlös von Pfandbonspenden beisteuert.

„Ein Gefühl der Sicherheit“ gebe die Neuanschaffung den 30 Mitarbeitenden und der Elternschaft, da sind sich Jaqueline Köster und Angela Ebmeyer vom Förderverein mit Sabine Pellmann einig.

Eine Unterweisung im Gebrauch des Gerätes werde zeitnah durch das DRK als Träger der Kita organisiert, versichert Dirk Peitzmeier von der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen des DRK. Zudem würden die Mitarbeiter ohnehin turnusmäßig alle zwei Jahre in Erster Hilfe, speziell auch am Kind, geschult. Um in Stresssituationen Bedienungsfehler auszuschließen und den Handelnden größtmögliche Sicherheit zu bieten, gibt der Apparat selbst eine akustische Schritt-für-Schritt Anleitung.

Jacqueline Köster, Mitglied des Fördervereins, hat in ihrem Beruf selbst schon einmal zu einem solchen Schockgeber greifen müssen. Sie versichert: „Die Geräte sind toll. Sie informieren über den Erfolg der Wiederbelebung und zeigen den Herzschlag schon an, wenn der Puls am Handgelenk noch gar nicht wieder fühlbar ist.“

Impulsgebend für die Anschaffung sei eine Schwester-Einrichtung in Vlotho gewesen, die schon vor einiger Zeit in einen Defibrillator investiert habe, so Peitzmeier. Gern würde das DRK auch alle anderen Kitas des Kreisverbands Herford-Land mit den lebensrettenden Geräten auszustatten. Dafür bedarf es allerdings der Unterstützung durch Sponsoren. „Gar nicht lange überlegt“ habe die Sparkasse, als der Förderantrag ins Haus flatterte, erzählt Hans Christoph Litke, Leiter der Spenger Filiale. „Das ist eine sinnvolle Investition, die hoffentlich nie zum Einsatz kommt. Wenn es aber diese technischen Möglichkeiten gibt, ein lebensrettendes Gerät, auf Kinder abgestimmt, zu bekommen, sollte man sie nutzen.“