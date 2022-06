Ein großes Stadtfest zum Abschied

Wer mit Heidrun Hellmann auf ihre fast 30 Jahre bei der Stadt Spenge zurückblickt, hat den Eindruck, dass da jemand mit Freude die verschiedenen Herausforderungen angegangen ist und voller Elan auch die nächste Lebensphase beginnt: Am 30. Juni verabschiedet sich das Gesicht des Stadtmarketings in den Ruhestand.

Sie baute das Stadtmarketing in Spenge auf: Heidrun Hellmann geht Ende des Monats in Ruhestand

Während andere gegen Ende ihres Arbeitslebens den Resturlaub abfeiern oder in Ruhe den Nachlass regeln, hat Heidrun Hellmann bis zuletzt volles Programm: Am 25. und 26. Juni steigt das zweite Lange-Straßenfest, das sie maßgeblich organisiert hat, und an ihrem letzten Arbeitstag stellt sie noch den neuen Internetauftritt der Stadt der Öffentlichkeit vor. Dieser ist übrigens schon online. „Meine Nachfolgerin Regina Schlüter-Ruff und ich haben daran in Kooperation mit einer Agentur seit Januar gearbeitet“, blickt sie zurück. „Nun ist alles viel zeitgemäßer und übersichtlicher.“