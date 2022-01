Unbekannte feiern in der Seerose am Hücker Moor und beschädigen Möbel – Polizei ermittelt

Spenge

Da wollten sich wohl ein paar Leute einen schönen Gratis-Partyabend am Hücker Moor machen: Unbekannte sind in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag in die Gaststätte Seerose eingebrochen und haben sich dort selber ein frisches Bierchen gezapft.

Von Kathrin Weege