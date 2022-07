Einbruch in Spenger Rathaus

Spenge

Nach dem Einsatz an der Asylunterkunft am Mittwochnachmittag wurde die Polizei am Donnerstag Morgen erneut ins Spenger Zentrum gerufen: Diesmal waren Unbekannte – wahrscheinlich über Nacht – ins Rathaus eingebrochen und hatten diverse Büros aufgebrochen und Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch nur geringe Beute.

Von Ruth Matthes