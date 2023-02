Nach Einbrüchen in Werther und Melle: Polizei nimmt in Spenge vier Verdächtige fest

Die Polizei hat in Spenge in der Nacht zu Samstag (25. Februar) vier Verdächtige festgenommen, die kurz vorher in Werther und Melle in Handyläden eingebrochen worden sein sollen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte in den frühen Morgenstunden um kurz nach 4 Uhr den Einbruch in den Handyshop in der Innenstadt von Werther (Kreis Gütersloh) beobachtet. Er konnte die Täter beschreiben, die Polizei leitete die Fahndung ein. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, soll es sich um den Vodafone-Handyshop an der Enger Straße gehandelt haben.

Schließlich fiel der Besatzung eines Streifenwagens der Kreispolizeibehörde Herford gegen 4.45 Uhr auf der Bielefelder Straße in Spenge (Kreis Herford) ein verdächtiges Fahrzeug auf, in dem vier Personen saßen. Die Täterbeschreibungen trafen auf die Insassen zu. Die Beamten hielten den Wagen an, im Innenraum entdeckten sie mehrere Einbruchwerkzeuge und Diebesgut.

Die Polizei nahm die vier Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag um kurz nach 3 Uhr ist in der Innenstadt von Melle im Kreis Osnabrück in Niedersachsen - knapp 18 Kilometer von Werther und Spenge entfernt - in einen Vodafone-Handyshop eingebrochen worden. Auch hier schlugen vier Täter die Scheibe ein und gelangten so in die Verkaufsräume.

„Die Vermutung liegt nah, dass es sich um dieselben Täter handelt“, sagte ein Polizeisprecher. „Erste Anhaltspunkte sprechen dafür, dass das Quartett für eine Vielzahl ähnlich gelagerter Einbrüche verantwortlich sein könnte“, heißt es dazu im Pressebericht.

Die Kriminalpolizei ermittelt.