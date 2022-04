Eine Dachterrasse „wie auf Malle“

Vor vier Monaten hat der 61-Jährige angefangen zu gärtnern, mittlerweile reihen sich die Anzuchtkästen in seiner Wohnung und auf der 60 Quadratmeter großen Dachterrasse in Regalen auf mehreren Etagen dicht aneinander.

Als er die Wohnung oberhalb des Kneipen-Restaurants Alter Hut an der Engerstraße in Spenge Ende des vergangenen Jahres bezogen hatte, stand der Marketing-Fachmann vor der Frage, wie er seine Terrasse gestalten möchte. „Ich hab gedacht: Am wohlsten fühlst du dich in diesen alten Kotten auf Malle. Wäre doch cool, wenn deine Terrasse auch so aussähe“, blickt er zurück.

Auf Andreas Köppes Terrasse sitzt man inmitten grüner Pflanzen. Die Küchenkräuter wachsen quasi gleich neben dem Esstisch.. Foto: Daniela Dembert

Da nun das Panorama über die Balkonbrüstung hinaus wenig Balearen-Flair versprüht, hat Köppe angefangen, Pflanzen anzusammeln, mit denen er sich einen grünen Raum gestaltet. An der metallenen Balkonreling hat er rundherum eine mit einer Steinmauer bedruckte Textilbahn befestigt. „Ich konnte hier oben ja keine richtige Steinmauer setzen. Aber dass die gar nicht echt ist, fällt bald kaum noch auf.“ Denn davor sammeln sich immer mehr Pflanztöpfe, die der findige Dachterrassenbesitzer vom Entsorger und vom Sperrmüll holt oder über Tauschportale bekommt.

Neues lehnt er aus zwei Gründen ab: „keine Patina“ und „nicht ressourcensparend, nicht nachhaltig“. Ob Terracotta-Topf, gußeisernes Beistelltischchen, alte Weinkiste oder Korbstuhl, die Schönheit liegt für Köppe in den Makeln der Objekte, die deren Geschichte erahnen lassen. An viele seiner Pflanzen ist er auf ähnlichem Weg wie an die Töpfe und Accessoires gekommen. „Ich tausche oder kaufe die Pflanzen, die in den Läden keinen Absatz gefunden haben und teils schon echt traurig aussehen für einen Appel und `n Ei. Die peppele ich auf und hab da meinen Spaß dran.“

Andere wiederum sind geschenkt oder selbst gezogen. „Irgendwann hab ich mal angefangen, von Früchten, die ich esse, die Kerne in ein bisschen Erde zu stecken“, erzählt der Balkongärtner. Datteln, Avocados, Zitronen, Chili und Tomaten wachsen mittlerweile auf dem Sideboard im Wohnzimmer und auf der Dachterrasse, „insgesamt bestimmt 150 Sorten, darunter allein 40 Gewürzkräuter“. Ganz unbefangen sei er an die Sache rangegangen. „Anfangs sind mir Pflanzen abgesoffen, andere vertrocknet“, schmunzelt Köppe.

Kuppelbecher von Obstsalat oder Eisgetränken werden hier als Mini-Keimhäuser zweckentfremdet. Foto: Daniela Dembert

Aber er habe Feuer gefangen und sich eingefuchst. Es gehe darum, sich wieder an den kleinen Dingen im Leben zu erfreuen. Ein solcher Ausgleich sei aktuell wichtiger denn je. Außerdem sei für jemanden, der gern gut esse, die Wahl der verwendeten Zutaten wichtig. Da lande man einfach schnell bei der Idee der Eigenanzucht.

Jetzt sucht Andreas Köppe nach Gleichgesinnten, um mit ihnen an einem locker organisierten Stammtisch Tipps und Tricks und natürlich Pflanzen und Samen auszutauschen. Es geht ihm um ein Zusammenführen von Neulingen und Experten und ums Teilen der Freude an den Erfolgen. Kontakt: Telefon 0177/ 7364432, E-Mail: vivavida.first@gmail.com.