Eine Wasser-Oase mitten in Spenge

Viele Hausbesitzer haben einen Teich im Garten, der Lebensraum für Insekten und Fische bietet. Doch bei Sandor Stallmann ist der Teich durchaus auch Lebensraum für die ganze Familie. Gerade in der aktuellen Hitzewelle nicht zu unterschätzen. Wer die Wasser-Oase und den abwechslungsreich gestalteten Garten darum herum besuchen möchte, hat dazu am morgigen Samstag, 6. August, die Gelegenheit.

Von 14 bis 24 Uhr öffnet die fünfköpfige Familie ihr Tor zu dem 1300 Quadratmeter großen Gartenparadies in der Hermannstraße 7 mitten in Spenge. „Wir freuen uns auf den Austausch mit anderen Gartenfreunden und laden sie ein, in einer unserer Sitzecken oder auf der im Schwedenstil selbstgebauten Veranda zu entspannen und am Abend die farbige LED-Beleuchtung zu genießen. Für das Catering ist auch gesorgt“, lädt Sandor Stallmann ein. Wer möchte, kann auch einen Ableger der vielen Stauden mitnehmen, die dort wachsen und gedeihen.