Enger und Spenge planen Kneipen-Rallye

In früheren Jahren war die Holzwiese einst Ort der Kirmes „Spenger Poll“. Nun möchte die Stadt den Sportplatz wieder für Veranstaltungen nutzen. Wie Abteilungsleiterin Natascha Gräfe erklärte, schwebe ihr zum Beispiel ein großes Konzert-Event vor. Schon für das kommende Jahr ist eine gemeinsame Kneipen-Rallye mit Enger Jahr geplant.

Die Holzwiese am Schulzentrum könnte wieder zum kulturellen Veranstaltungsort werden. Die Stadtverwaltung überlegt, den Platz künftig auch für größere Konzerte mit bis zu 5000 Besuchern zu nutzen.

Nicole Bertram von der Kulturabteilung der Stadt stellte am Donnerstag dem zuständigen Ausschuss ihre Pläne für 2023 vor. Auf jeden Fall fortgesetzt werden sollen die Veranstaltungen auf dem Blücherplatz. „Angesichts der positiven Resonanz werden wir den Platz in den Sommermonaten wieder bespielen“, erklärte Gräfe. „Besonders das Weinfest ist sehr gut angekommen.“ Der Wunsch einer Wiederholung sei aus der Bevölkerung immer wieder an die Verwaltung herangetragen worden.