Entwarnung am Hücker Moor: Keine Belastung durch Blaualgen

Der frühe Sonnenaufgang am Hücker Moor: Die dichte Nebelwand verhindert eine Überblendung des Sonnenlichtes.

Im August wurden im Hücker Moor Wasserproben entnommen, weil der Verdacht einer Ausbreitung von Blaualgen und entsprechenden toxischen Wirkstoffen bestanden hatte. Nach den Untersuchungsergebnissen besteht derzeit keine akute Gefahr für das Gewässer und die Fischfauna, wie der Kreis Herford am Dienstag mitteilt.

Nach wie vor werde das Hücker Moor aber weiter beobachtet, denn die Konzentration an Blaualgen kann sich auch kurzfristig ändern. Maßgeblich sind hier die Wasser- und Lufttemperaturen.

„Im Zuge des Klimawandels häufen sich die Fälle von massenhaftem Auftreten der Cyanobakterien, den so genannten Blaualgen, insbesondere in nährstoffreichen Gewässern“, erklärte Jasmin Bunte-Tschikin, Umweltbeauftragte der Stadt Spenge, im August. „Blaualgen kommen natürlicherweise in Gewässern vor und können sich bei bestimmten Umweltbedingungen wie Hitze, Nährstoffeinträgen sowie einer durch Trockenperioden hervorgerufene Senkung des Wasserspiegels explosionsartig vermehren.“