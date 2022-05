Eröffnung im Zeichen des Wassers

Der Testlauf des Wasserspiels am Dienstag ist gut verlaufen. Damit ist einer der Hauptakteure der Eröffnung des Blücherplatzes schon einmal gesichert. Zu den 20 tanzenden Fontänen gesellen sich am Samstag, 14. Mai, von 16 bis 22 Uhr neben den offiziellen Gratulanten auch die TV-bekannte swingende Hip-Hop-Band Goldmeister, das Ensembles Kroft und der Seifenblasenkünstler Sören Niemann.

Der Blücherplatz in Spenge wird am 14. Mai eingeweiht – Band Goldmeister spielt swingenden Hip-Hop

„Inspiriert vom Wasserspiel haben wir den Tag unter das Motto Wasser gestellt“, sagt Nicole Bertram vom Kulturamt, die das Eröffnungsprogramm gemeinsam mit Regina Schlüter-Ruff vom Stadtmarketing organisiert hat. „So werden die beiden Darsteller des Ensembles Kroft in ihrer Installation eines Wassercafés auch Wasser aus verschiedenen Teilen der Welt anbieten“, so Bertram. Wie das genau abläuft, verrät sie noch nicht.

Das Wasserspiel hat seinen großen Auftritt, wenn Bürgermeister Bernd Dumcke und Architekt Franz Reschke es in Betrieb nehmen: Sie geben den Platz um 17 Uhr offiziell für die Bevölkerung frei.

Schon ab 16 Uhr ist das „Wassercafé“ vor Ort und auch Sören Niemann wird bereits seine schillernden Seifenblasen in die Lüfte senden.

Das Ensemble Kroft lädt in sein „Wassercafé“ mit internationalen Kostproben ein. Foto: Ensemble Kroft

Von 18 bis 19 und von 20 bis 21 Uhr soll die neunköpfige Band Goldmeister auf der Bühne mit dem Programm „Willkommen in den Zwanzigern“ für Stimmung sorgen. „Ihre Musik ist eine Mischung aus deutschen Hip-Hop-Texten und dem Jazz der 20-er. Das swingt so, dass man mitgehen muss“, sagt Bertram. Die Truppe um Chris Dunker und Phil Ohleyer war bereits zu Gast in TV-Shows, sang am Brandburger Tor zur WM-Fanmeile, bei der Silvestergala des ZDF und auf zahlreichen Kultur- und Jazzfestivals.

Der Platz wird bestuhlt sein. Aus Sicherheitsgründen wird die Straße Blücherplatz gesperrt. Für die Verpflegung sorgt Gastronom Volker Ziegenbruch: „Es gibt einen klassischen Bierwagen, aber auch Wein und Prosecco und an zwei Pagoden kleine Gerichte dazu.“

Die Band Goldmeister um Chris Dunker und Phil Ohleyer verbindet Hip-Hop mit Swing. Foto: privat

Bewusst haben die Organisatorinnen den 14. Mai, den Tag der Städtebauförderung, für die Freigabe des Platzes ausgewählt, ist er doch mit Fördermitteln von Bund und Land verschönert worden. In diesem Fall gab es eine 100-Prozent-Förderung von 1,7 Millionen Euro.

Das Wasserspiel wird künftig in der warmen Jahreszeit bis 20 Uhr abends angestellt sein. Die Zeiten und Abläufe können die städtischen Mitarbeiter individuell einstellen.

Auch in den nächsten Monaten soll der Platz weiter bespielt werden. Nähere Informationen folgen.