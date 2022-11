Großeinsatz in Spenge: Seniorenheim an der Langen Straße evakuiert

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist am Montagmorgen an der Langen Straße in Spenge im Einsatz gewesen. Eine Mitarbeiterin des "Kleinen Heimes" von Bonitas hatte Rauchgeruch wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Ein Brandherd konnte allerdings nicht gefunden werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

„Als sicher gilt mittlerweile, dass der Qualm und Brandgeruch von der Pelletheizung ausgegangen ist“, teilte Tim Hellemann von der Gebäudeverwaltung der Bonitas am Nachmittag mit. „Warum, können wir allerdings noch nicht sagen.“

Sicherheitshalber sei die Heizung abgeschaltet worden und werde von Technikern einer Fachfirma gewartet. „Frieren muss aber niemand“, betont Hellemann. „Notfalls überbrücken wir die Zeit mit Heizlüftern in den Zimmern der Bewohner.“

Um 10.33 Uhr hatte eine Mitarbeiterin eine Rauchentwicklung wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Die Einsatzkräfte stuften den Brand zunächst als „Stufe 3“ unter dem Stichwort „Menschen in Gefahr“ ein. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angestellten wurden umgehend aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht.

Wärmebildkamera soll Brandherd aufspüren

Als Erstes waren die Feuerwehrkräfte aus Enger am Einsatzort. Alarmiert wurden zudem alle Löscheinheiten aus dem Spenger Stadtgebiet. Zusätzlich wurden Kräfte und Spezialfahrzeuge aus dem gesamten Kreis Herford zur Hilfe gerufen.

Lagebesprechung am Einsatzort von Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Foto: Daniela Dembert

Mit der Drehleiter der hauptamtlichen Wache in Bünde und der Drehleiter aus Dreyen wurde das Dach per Wärmebildkamera nach Brandnestern abgesucht. Nach Angaben der Feuerwehr sei im Gebäude Rauchgeruch wahrnehmbar gewesen, allerdings konnte kein Brandherd ermittelt werden. Vermutet wird, dass der Geruch von der Pelletheizung stammen könnte.

Bewohner werden im Café Hensel versorgt

Zur Sicherheit wurde auch das nebenstehende Gebäude, in dem auch das Café Hensel untergebracht ist, mit einer Wärmebildkamera untersucht. Auch dieses Gebäude wird mit einer Pelletheizung geheizt.

Die in Sicherheit gebrachten 19 Bewohnerinnen und Bewohner wurden zunächst im benachbarten Café Hensel untergebracht und dort versorgt. Anschließend wurden die Senioren ins gegenüberliegende Gemeindehaus der evangelischen St. Martins Kirche gebracht.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern geht es nach Informationen vom Einsatzort gut, allerdings steckt ihnen der Schreck über die Evakuierung in den Knochen. So kam es im Café Hensel zu einem Schwächeanfall, der den Einsatz des Rettungsdienstes erforderlich machte. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Noch vor 13 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in das Kleine Heim zurückkehren und sich von dem aufregenden Vormittag erholen.

Die Lange Straße ist im Bereich des Seniorenheims für die Dauer der Einsatzarbeiten komplett gesperrt. Foto: Daniela Dembert

Rund um die Lange Straße 67 in Spenge staute sich der Verkehr. Wegen der Einsatzarbeiten stocke es insbesondere auf der Langen Straße zwischen dem Kreisel am Aldi und am Besenbach. Die Straße war zwischen Bussche-Münch-Straße und Friedhofsparkplatz gesperrt worden.