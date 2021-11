Frau beschuldigt ihren Mann der Vergewaltigung

Was ist dran an den Vergewaltigungsvorwürfen? Der Prozess vor dem Schöffengericht Herford wird am Freitag fortgesetzt.

Seine Frau bezichtigt ihn, sie zweimal vergewaltigt zu haben. Ob und was an den Vorwürfen dran ist, versucht seit Dienstag das Herforder Schöffengericht zu ermitteln. Die Wahrheitsfindung gestaltet sich allerdings so schwierig, dass am Freitag weiter verhandelt wird.