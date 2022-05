Freibad öffnet Ende Mai

Bevor die Spenger am Samstag, 14. Mai, zur Eröffnung des neu gestalteten Blücherplatzes gehen, die um 16 Uhr beginnt, können sie noch im Lenzibad mit anpacken. Die Freibad-Interessengemeinschaft Lenzinghausen ruft nämlich für diesen Tag ab 10 Uhr zum ersten Arbeitseinsatz für alle Mitglieder und andere Interessierte auf. Schließlich soll sich das gesamte Gelände des vereinsbetriebenen Freibads zur Eröffnung von seiner besten Seite zeigen.

Verein ruft zum ersten Arbeitseinsatz in Spenge-Lenzinghausen auf

„Das Technik-Team hat bereits das Becken gereinigt und das neue Wasser eingelassen“, berichtet IG-Vorsitzender Sieghard Kröger. Er geht davon aus, dass die Sonne das Wasser bis Ende Mai ausreichend erwärmt hat, dass wieder geschwommen werden kann.

„Wir planen, nach dem Himmelfahrtsgottesdienst im Freibad am 26. Mai, mit dem Verkauf der Jahreskarten zu beginnen“, so Kröger. Erhöhte Preise seien nicht geplant. „Nach der Baumaßnahme im vorigen Jahr gehen wir davon aus, dass wir deutlich Wasser sparen werden, da fallen die höheren Stromkosten nicht so ins Gewicht“, urteilt der Vereinsvorsitzende.