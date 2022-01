Galloways locken Steinkäuze an

Spenge/Enger/Bünde

Seit einigen Monaten weiden Galloways an der Warmenau in Spenge. Während die Tiere in den Elseauen in Bünde schon bekannt sind, sind sie in den eingezäunten Bereich im Spenger Naturschutzgebiet Turenbusch erst 2021 neu eingezogen.

Von Kathrin Weege