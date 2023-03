Gartenbauverein Spenge stellt Programm für 2023 vor

Der Gartenbauverein Spenge hat einen neuen Vorstand gewählt und dabei in erster Linie auf Kontinuität gesetzt. Auch das Jahresprogramm für 2023 wurde vorgestellt.

Die Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins konnte nach dem Ende der Corona-Vorschriften wieder in bewährter Form durchgeführt werden.

Nach dem Gedenken an die in 2022 verstorbenen Mitglieder und dem Kassenbericht des Kassierers wurde der Vorstand neu gewählt. Es gab einige Veränderungen. Erste Vorsitzende bleibt Brigitte Gorges, als stellvertretender Vorsitzender wurde Heinz-Ulrich Rosch gewählt.

In seinem Amt bestätigt wurde der Schriftführer und Kassierer Hans Wilgeroth. Neben Ricarda Kurschel wird Edeltraud Rosch als Kassenprüferin tätig. Erneut in den Festausschuss gewählt wurden Helga Aschemeyer, Reiner Gorges, Marianne Heer und Reinhard Knappe.

Im Anschluss an die Wahlen wurde das Jahresprogramm des Vereins vorgestellt. Der nächste Termin ist der Vortrag am Donnerstag, 16. März, um 17 Uhr im Bürgerzentrum Spenge mit dem „Thema Gemüse- bunt und gesund, aller Anfang ist leicht“. Die Referentin Dr. Petra Bloom ist Geschäftsführerin beim Landesverband der Gartenbauvereine in NRW und wird auf die Überraschungen eingehen, die man erleben kann, wenn das Gemüse im eigenen Garten wachsen soll.

Fahrt zur Landesgartenschau nach Höxter

Fahrten sind im Laufe des Jahres unter anderem zur Landesgartenschau in Höxter, den Lavendelfeldern in Lage und zum Park der Gärten nach Bad Zwischenahn geplant. Näheres kann man jeweils im Schaukasten des Vereins am Bürgerzentrum nachlesen.

Zusammen mit dem Heimatverein Spenge ist eine Vier-Tagesfahrt nach Holland geplant. Für weitere Informationen zum Jahresprogramm des Gartenbauvereins steht der Vorstand zur Verfügung.