Gelder für Energiesparmaßnahmen

Angesichts der Energiekrise sollen die Gottesdienste im Winter in den Gemeindehäusern statt in den Kirchen, wie hier der Martinskirche, stattfinden.

Damit treten folgende Maßnahmen in Kraft: Ab Epiphanias (6. Januar) bis einschließlich Sonntag, 16. März, werden - außer in Wallenbrück - die Gottesdienste in den Gemeindehäusern gefeiert und die Temperatur in den Kirchen auf das Mindestmaß abgesenkt. „Auch vorher wird die Temperatur bereits abgesenkt“, so Günther. Genaueres werde noch auf der Hompage, im Gemeindebrief und der örtlichen Presse veröffentlicht.

Das Presbyterium freue sich, trotz der großen Resonanz von 120 Bewerbungen aus der gesamten Landeskirche, zu den 27 Pilotkirchengemeinden zu gehören, die in das Förderprogramm „Energieberatung“ aufgenommen wurden. „Das Sofortprogramm sieht zusätzlich zu den bisher initiierten Förderprogrammen auch die Förderung von investiven Maßnahmen in Kirchen vor“, wie Simone Hüttenberend, Klimaschutzmanagerin der EKvW, mitteilt.

Geplanter Programmstart ist das Frühjahr 2023. „Schwerpunkt für das Förderprogramm werden Anreizfinanzierungen für geringinvestive Maßnahmen an Gebäuden sein, die nicht bereits durch ein öffentliches Förderprogramm des Bundes abgedeckt werden“, so Hüttenberend. Da Kirchen grundsätzlich nicht förderfähig sind und da diese Gebäude die energetisch ineffektivsten sind, werde hier der Schwerpunkt gesetzt.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass über den Winter das Raumklima überwacht wurde und dass Energieverbrauchsdaten vorliegen. Außerdem muss eine positive Bewertung der landeskirchlichen Bauberatung vorliegen. Gefördert werden Maßnahmen wie der Einbau von Lüftungssystemen, körpernahen Heizsystemen und Umbaumaßnahmen zur Verringerung des Heizvolumens. Die genauen Förderbedingungen werden noch festgelegt.

Christian Dahm, der mit dem Klimabüro der EKvW die Energieberatung in Kirchengemeinden durchführen soll, wird eine vierteilige Seminarreihe rund um das Thema Energiesparen in Kirchengemeinden anbieten. Die Seminare sind jeweils digital und zweistündig und widmen sich unterschiedlichen Schwerpunktthemen. In zwei digitalen Informationsveranstaltung werden die Gemeinden zunächst über das weitere Vorgehen informiert.