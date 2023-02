Gesamtschule Spenge: Anmeldung ab Samstag möglich

Die Anmeldungen für die Aufnahme in den neuen fünften Jahrgang und in die gymnasiale Oberstufe finden in diesem Jahr an der Regenbogen-Gesamtschule Spenge in gewohnter Weise statt.

Anders als an den meisten Gymnasien wird auch in diesem Jahr ein neuer Oberstufenjahrgang mit der Einführungsphase (Klasse elf) beginnen. Der Anmeldezeitraum für die Anmeldungen an der Regenbogen-Gesamtschule ist: Samstag, 18. Februar, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr und Montag, 20. Februar bis Freitag, 24. Februar, während der Schulzeiten.

Die Eltern werden gebeten, etwas Zeit für Formalitäten und ein Aufnahmegespräch mit dem Kind mitzubringen. Erforderlich sind das bisher letzte Zeugnis im Original, eine Übergangsempfehlung der Grundschule, ein Anmeldeschein der Grundschulen (falls vorhanden), die Geburtsurkunde, der Impfausweis eine Sorgerechtsurkunde bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern sowie Lern- und Förderempfehlungen und andere Bescheinigungen.

Zur Anmeldung für die Oberstufe werden die Schüler gebeten, eine ausgefüllte Anmeldung, die Geburtsurkunde sowie das Halbjahreszeugnis mitzubringen und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zu kommen. Die Anmeldeformulare können auf der Homepage der Schule unter der Adresse www.rges.de heruntergeladen und im Voraus ausgefüllt mitgebracht werden.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können Eltern außerdem einen Termin für die Anmeldung mit der Schule vereinbaren. Dazu müssen die Eltern eine E-Mail – wenn möglich bis Mittwoch, 15. Februar – an [email protected] schicken und dabei auch in Frage kommende Termine nennen. Die Schule sendet dann eine Terminbestätigung per E-Mail zurück.