Spenge: Glasfaser Nordwest baut Zentrum aus

Spenge

Auch die Verlängerung der Nachfragebündelung hat nicht zu mehr Interesse am Glasfaserausbau in Spenge geführt: Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, gebe es daher zunächst keinen Ausbau in den Ortsteilen von Spenge. Zeitgleich teilt die Glasfaser Nordwest mit, dass sie aktuell den Ausbau in der Spenger Innenstadt vorbereitet.

Von Ruth Matthes