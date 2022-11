Glühwein und Lichterzauber auf dem Blücherplatz in Spenge

Die Stadt Spenge lädt für kommenden Freitag, 25. November, in der Zeit von 16 bis 22 Uhr zu „Glühweinduft & Lichterzauber“, einem geselligen Glühweinabend in vorweihnachtlichem Ambiente auf dem neugestalteten und mit einer großen Tanne festlich gestalteten Blücherplatz ein.

Werden am Freitag gemeinsam für Besucher einen stimmungsvollen Glühweinabend auf dem Blücherplatz gestalten: Christian Swiontek (von links), Georg-Wilhelm Ellersiek, Volker Ziegenbruch, Nicole Bertram, Mattis Beckmann, Sandra Grunow, Silas Criscuolo, Gianluca Bovino und Maren Thomas.

„Die Reihe der Blücherplatz-Veranstaltungen ist bisher sehr gut angenommen worden, deshalb setzen wir sie fort“, sagt Kulturbeauftragte Nicole Bertram, die die Reihe konzipiert. „Nach dem sehr gut besuchten Weinfest im Herbst gibt es den Wein jetzt nochmal, allerdings als heiße Variante“, sagt Bertram, die wieder mehrere Weinanbieter, Gastronomen und Standbetreiber für diesen Tag gewinnen konnte, die zum Großteil lokal ansässig sind.

Mit dabei ist Ziegenbruch's Gastronomie. Bei ihm werde es deftig, verrät Volker Ziegenbruch: „Wir machen Grünkohleintopf und Gulaschsuppe. Trinken kann man bei uns Weihnachtsbier, Eierpunsch und Kakao – auch mit Schuss.“ CaSi Weine bietet Winzer-Glühwein in Rot und Weiß sowie drei Sorten Rum, zum Teil aromatisiert, und Amaretto zum Verfeinern an.

Speiseöle und Brot

Edle Speiseöle mit Brot zum Dippen werden zum Probieren angeboten. Sandra Grunow wird mit rheinhessischem Bio-Glühwein vor Ort sein. „Wir haben Roten, Weißen und Rosé. Letzterer ist etwas Besonderes und heißt Hermine“, erzählt die Weinhändlerin aus Bielefeld. Erstmalig dabei ist die Pizzeria Da Leo aus Jöllenbeck. „Eine schöne, klassisch italienische Minestrone, Espresso Corretto mit Amaretto, Grappa oder Sambuca und heißen Limoncello“ bereitet Gastronom Gianluca Bovino zu. Der rustikal ostwestfälische Gaumen wird auch diesmal wieder von Katharina Justmann mit frisch aufgelegter Rostbratwurst versorgt.

Musikalisch untermalt wird der Abend vom Quartett >b-Flat<, das seine „Xmas Session“ vorstellt, die aus bekannten Weihnachtsstücken in eigenen, jazzig-loungigen Arrangements besteht. „Ich freue mich sehr, diese tolle Band um Frontfrau Bianca Shomburg gewonnen haben zu können“, sagt Bertram. Shomburg dürfte vielen noch mit ihrem Song „Zeit“ im Ohr sein, mit dem sie 1997 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat.

Musik gehört dazu

Heute bewegt sich die erfahrene Sängerin und Gesangscoachin musikalisch breit aufgestellt, wie sie am kommenden Freitag beweisen wird. Natürlich wurden bei der Planung des Glühweinabends auch die jüngsten Gäste nicht vergessen. Neben alkoholfreien Heißgetränken wie Kakao und Punsch aus 100 Prozent Frucht an den Getränkeständen können sich die Kleinen am Stand von Christian Swiontek auch mit duftenden, frisch gebrannten Mandeln und anderen Leckereien wie Marzipankartoffeln oder Popcorn eindecken.

Kutschfahrten

Diese könnte dann sogar als Proviant dienen für die 15 bis 20 Minuten dauernden Kutschfahrten, die Georg-Wilhelm Ellersiek zwischen 16 und 18 Uhr kostenlos anbietet. „Meine Aufgaben ist es, die Kinder zu bespaßen, während sich die Eltern den Getränken und einem Klön widmen“, scherzt der erfahrene Kutscher, der übrigens ein direkter Anwohner des Blücherplatzes ist.