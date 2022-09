54-Jähriger aus Paderborn in Spenge tödlich verunglückt

Auf der Bünder Straße in Spenge ist es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann (54) aus Paderborn-Schloß Neuhaus kam ums Leben, zwei weitere Personen - darunter ein Kleinkind - wurden schwer verletzt.

Bei dem Unfall in Spenge ist eine Person tödlich verletzt worden.

Die Rettungskräfte waren gegen 15.20 Uhr alarmiert worden. Ein Autofahrer (54) aus Schloß Neuhaus bei Paderborn war vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls am Steuer des hochmotorisierten Mercedes zusammengebrochen. Der Mann war mit einer Beifahrerin (33) und ihrer Tochter (1), beide wohnhaft in Bünde, aus Spenge in Richtung Bünde unterwegs.