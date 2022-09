Hier geht's um regionale und historische Mordfälle

Dr. Norbert Sahrhage liest in Spenge aus zwei Büchern

So sah das Manufakturwarengeschäft der Familie Spanier mit anliegender Gaststätte am Bünder Goetheplatz vor der Reichsprogromnacht aus.

Beide Bücher zeichnen sich durch ihr Lokalkolorit aus, spielen in den Bielefelder Ortsteilen Jöllenbeck und Schildesche, in Bünde und Herford. Die Geschichten werden jeweils auf zwei Ebenen erzählt. Die eine spielt zur Zeit des NS-Regimes, die zweite jeweils einige Jahre später in der Nachkriegszeit.