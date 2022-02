Hier sind auch PCR-Tests möglich

Enger

Am kommenden Sonntag, 13. Februar, geht ein weiteres Testzentrum in Spenge in Betrieb. Oberhalb der Barbara-Apotheke, in den einstigen Räumen der allgemeinmedizinischen Praxis Schimke richtet die Nickon-Group aus Bielefeld-Jöllenbeck derzeit eine Teststation in den vorderen Räumlichkeiten ein. Bei Bedarf könne um die hinten liegenden Praxisräume erweitert werden, heißt es seitens der Initiatoren.

Von Daniela Dembert