Hilfe im Gefühls- und Antragschaos

Enger

Die Diagnose Demenz ist ein Schock. Menschen, die sie erhalten, und auch deren Angehörige brauchen oft Unterstützung, einen fachkundigen Menschen, der ihnen zuhört, sie in Fragen zu Hilfsangeboten berät und an die richtigen Ansprechpartner weiterleitet. Stefanie Wonneberger ist so ein Mensch. Sie ist die neue Demenzlotsin für Spenge.

Von Ruth Matthes