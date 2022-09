Hitzige Debatte um Gedenken

Spenge

„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben“, heißt es in der Offenbarung. Dieser Bibelspruch ist über dem Chorraum der Marienkirche in Wallenbrück zu lesen. Rechts und links, optisch als Träger des Spruchs wirkend, wird auf hölzernen Tafeln der in den Weltkriegen Gefallenen des Dorfes gedacht. Pikant, findet das Presbyterium, denn der Spruch sei von der reichs­treuen Kirche gern verwandt, um den Soldatentod zu glorifizieren und dem des Märtyrers gleichzusetzen.

Von Daniela Dembert