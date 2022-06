Hücker Moor: Warnung vor Eichenprozessionsspinner

Wer die Sommertage am Hücker Moor verbringen möchte, sollte vorsichtig sein. Wie Jasmin Bunte-Tschikin, Umweltbeauftragte der Stadt Spenge mitteilt, ist im Waldabschnitt zwischen Moorstrandhaus und Beckmanns das Nest eines Eichenprozessionsspinners entdeckt worden, ein Insekt, mit dem man nicht in Berührung kommen sollte.

Das Nest eines Eichenprozessionsspinners. In mehr als 90 Prozent der Fälle legen die Nachtfalter ihre bis zu 200 Eier in Eichen ab. Das jüngste Nest wurde am Hücker Moor gefunden.

Bunte-Tschikin erklärt, warum: „Diese Nachtfalter, die seit Jahren in Massen auftreten, legen ihre Eier – 100 bis 200 pro Nest – meist an der Südseite in den Kronen von Eichen. Die Prozessionen, die sie an Eichen spinnen, dienen zum Schutz der Larven und zur Nahrungsaufnahme.