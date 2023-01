Ehrenamtliche holen in Spenge die Christbäume ab

Erstmalig wurden am Samstag im gesamten Stadtgebiet nach zwei Jahren Corornapause die ausgedienten Weihnachtsbäume wieder von Ehrenamtlichen eingesammelt. Die Evangelische Jugend und die Schachgemeinschaft Hücker-Aschen entsorgen die Tannen für eine Spende.

Bei der Tannenbaumaktion in Hücker-Aschen arbeiten ganz kleine und große Sammler aus der Schachgemeinschaft zusammen.

In Hücker-Aschen war die Schachgemeinschaft in den Straßen unterwegs, um mit ihren Helfern die Bäume vor den Haustüren abzuholen und an Sammelpunkten aufzutürmen, wo sie durch eine andere Gruppe mit einem Fahrzeug aufgelesen und zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht wurden.