In Spenge gibt es nun auch einen Ringerverein

Sport in Spenge - das ist mehr als nur Oberliga-Handball beim TuS. Bei der Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes hat sich nun ein Verein vorgestellt, der in Ostwestfalen durchaus als exotisch bezeichnet werden darf. Und dann gab es noch eine Verabschiedung eines sportlichen Aushängeschildes der Stadt.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Versammlungen in den vergangenen zwei Jahren nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Das hat auch die Vorstandsarbeit im Stadtsportverband, dem Zusammenschluss der Sportvereine in der Stadt, auf eine Probe gestellt - was nicht bedeutet, sie hätte darunter gelitten.