Infos über Leerrohre lagen doch vor

Die Deutsche Glasfaser, die in Spenge derzeit an der Mühlenburger Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt, hat doch rechtzeitig vor Baubeginn vom Kreis Herford Informationen über die vorhandenen Leerrohre gehabt. Dies erklärte jetzt Dennis Slobodian, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser.

Deutsche Glasfaser in der Mühlenburger Straße in Spenge aktiv – Pressesprecher korrigiert sich

Ein Bauarbeiter verlegt mit Hilfe eines Spülbohrers für die Deutsche Glasfaser Leerrohre in der Mühlenburger Straße.

Nachdem er sich im WESTFALEN-BLATT vom 26. Februar noch anders geäußert hatte, wolle er nun korrekterweise darüber informieren, dass ihm inzwischen neue Informationen zur Thematik vorlägen, schreibt er: „Der Kreis Herford hat uns dazu frühzeitig per E-Mail informiert (Oktober 2020). Es wurde allerdings intern die Entscheidung getroffen, die bestehenden Leerrohre nicht zu nutzen aus bauprozesstechnischen Gründen.“ Bei der Verlegung wäre ein stetiger Wechsel zwischen eigenem Leitungsbau und Mitnutzung des bestehenden Leerrohrs nötig gewesen, der zeit- und aufwandstechnisch nicht zu rechtfertigen gewesen sei, so die Begründung des Unternehmens. „Dies ist der eigentliche Grund, warum von einer Nutzung der bestehenden Leerrohre abgesehen wurde“, so Slobodian.