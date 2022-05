Insgesamt zehn neue Haltestellen

Am Montag, 30. Mai gehen die beiden neuen Bürgerbuslinien 668 nach Lenzinghausen und 669 durch Hücker-Aschen an den Start. Die Jungfernfahrt beginnt um 8.25 Uhr am ZOB Spenge.

Startschuss für zwei neue Bürgerbuslinien in Spenge an 30. Mai: Lenzinghausen und Hücker-Aschen besser angebunden

Haben gemeinsam darauf hingewirkt, dass am 30. Mai zwei neue Bürgerbuslinien in Betrieb genommen werden können: Hans-Egon Kirchhof (von links), Bürgermeister Bernd Dumcke, Ralph Golinski, Erich Heine und Konzessionär Lennart Frentrup (Bünder Express).

Schon lange war eine Erweiterung des Bürgerbusangebots, das bisher je eine Linie nach Wallenbrück und nach Bardüttingdorf umfasst, gewünscht. Vor drei Jahren konkretisierten sich die Bestrebungen in der Bürgerschaft, die Ortsteile Lenzinghausen und Hücker-Aschen an den Stadtkern und somit auch an den ÖPNV nach Enger, Bielefeld und Bünde anzubinden.

„Wie enorm schwierig so ein Vorhaben in der Umsetzung ist und wie viele Behörden einzubeziehen sind, hätte ich vorher nicht gedacht“, gesteht Erich Heine, Vorstandsmitglied des Bürgerbusvereins. Auch Konkurrenzsituationen zu den bestehenden Buslinien der BVO, von MoBiel und des Bünder Expresses hätten berücksichtigt werden müssen.

Dank der Zusammenarbeit mit Lennart Frentrup, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Konzessionärs Bünder Express, der sich laut Bürgermeister Bernd Dumcke „sehr konstruktiv eingebracht hat“, konnte das Projekt schließlich verwirklicht werden. Sieben gänzlich neue Haltestellen werden in den kommenden Tagen in Lenzinghausen an der Jahnstraße, der Dorfstraße, dem Mühlenweg und am Katzenholz eingerichtet. In Hücker-Aschen kommen die drei neuen Wartepunkt Hücker Dorf, An den Teichen und Schusterfeld hinzu, die ausschließlich vom Bürgerbus angefahren werden.

Alle anderen Haltepunkte entsprechen denen des Bünder Expresses, so dass es in Hücker-Aschen nun zu einer halbstündigen Taktung kommt. „Es macht absolut Sinn, die vorhandenen Haltestellen zu nutzen“, sagt Frentrup, denn beim Einrichten neuer Haltepunkte seien sehr viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen.

Die Streckenverläufe sowie der Fahrplan werden in den kommenden Tagen an den Haltestellen ausgehängt und an öffentlichen Orten ausgelegt. Zudem sind sie auf der Internetseite der Stadt Spenge einsehbar.

Bis zu einer guten Auslastung der neuen Linien, die bis zu acht Passagiere transportieren können, rechnet Vereinsvorstandsmitglied Hans-Egon Kirchhof mit mehreren Monaten Anlaufzeit. Weitaus zuversichtlicher zeigt sich Vereinskollege Erich Heine mit Blick auf die Einführung des deutschlandweiten Neun-Euro-Tickets.

Bürgermeister Dumcke appelliert an alle Bürger, das Angebot wahrzunehmen. 15.000 Euro hat die Stadt in ein gebrauchtes, rollstuhlgerechtes Fahrzeug investiert und trägt auch die finanziellen Deckungslücken des Bürgerbusses.

Als „Gewinn für alle“ bezeichnet Konzessionär Lennart Frentrup den Bürgerbus, in welchem er eine Ergänzung und damit eine Attraktivierung des ÖPNV-Angebots sieht.

38 Fahrer umfasst das Team mittlerweile, darunter auch drei aus der Nachbarstadt Enger. „Sollten die Engeraner aufgrund dieser Erfahrungen auf ihrem Gebiet auch einen Bürgerbus einrichten wollen, geben wir gern Nachbarschaftshilfe“, bietet Hans-Egon Kirchhof an.