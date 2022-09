Kämmerin der Stadt Spenge blickt in düstere Zukunft

Erfreulich war zumindest der Rückblick auf das Jahr 2021. „Der Jahresabschluss wird derzeit noch geprüft, doch wir haben voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung zu verzeichen“, erklärte Jenniches. Was das laufende Jahr angehe, so seien die Steuereinnahmen, außer beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, in den ersten beiden Quartalen höher ausgefallen als kalkuliert. So wurde bei der Gewerbesteuer ein Plus von gut 550.000 Euro gegenüber der Schätzung eingenommen, so dass Jenniches davon ausgeht, dass der Haushaltsansatz am Ende des Jahres auf jeden Fall erreicht und eventuell auch überschritten wird.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar