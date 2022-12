Kaufmannschaft Spenge spendet Rhythmusinstrumente

Fröhlich bunt gestaltet sind die zwölf Cajons, die die Kaufmannschaft Spenge jetzt der Musikschule Enger-Spenge geschenkt hat. Die neuen Instrumente sollen in der elementaren Musik-Pädagogik zum Einsatz kommen.

Zwölf neue Cajons für die Früherziehungskurse in der Musikschule

Musikschulleiter Karl-Heinz Hagencord (von links), Sven Kreinberg, Tobias Fehn und Annette Herbordt zeigen die neuen Cajosn, die durch eine Spende der Kaufmannschaft für die musikalische Früherziehung an der Musikschule angeschafft werden konnten.

„Wir haben verschiedene, altergestaffelte Angebote“, erklärt Musikschulleiter Karl-Heinz Hagencord. Die „Musikmäuse“ richten sich an Kinder unter vier Jahren, die in Begleitung ihrer Eltern erste musikalische Erlebnisse haben. In der musikalischen Früherziehung ab vier Jahren geht es ums Singen und Sprechen, Tanz und Bewegung, bewusstes Musikhören, spielerische Instrumentenkunde und elementares Instrumentalspiel. Hier kommen vor allem Rhythmusinstrumente wie beispielsweise Cajons zum Einsatz. Die musikalische Grundausbildung ist für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.