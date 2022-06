„Kinder sind offen und motiviert“

Die Regenbogen-Gesamtschule in Spenge hat seit zwei Wochen zwei Schulklassen mehr: 32 Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, werden dort in zwei Gruppen unterrichtet. „Damit haben wir im Kreis Herford mit Abstand die meisten Flüchtlingskinder aufgenommen“, sagt Schulleiterin Maike Maatz.

Grund für diese Sonderstellung ist der Umstand, dass ein ganzes Kinderheim in Spenge Zuflucht gefunden hat, genauer gesagt im Bibelheim der Baptistengemeinde Hüllhorst am Hücker Moor. „Das sind schon mehr als 20 Kinder. Hinzu kommen die Jungen und Mädchen, die mit ihren Familien in Spenge untergekommen sind“, erklärt Maatz.