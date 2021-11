Kinderfahrrad und zwei Pedelecs entwendet

Auf einem Grundstück an der Werburger Straße in Spenge sind aus der Garage zwei Pedelecs, ein blaues Kinderfahrrad und ein blauer Helm entwendet worden.

Im Polizeibericht heißt es dazu: Ein 50-jähriger Mann aus Spenge bemerkte am Samstagmorgen um 8 Uhr dass das Garagentor auf seinem Grundstück an der Werburger Straße offen stand. Aus dem Inneren der Garage haben der oder die unbekannten Täter zwei Pedelecs, ein blaues Kinderfahrrad sowie einen blauen Helm entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein weißes Rad der Marke Bulls, das schwarze Fahrrad kommt von der Firma Stevens.

Der Schaden beträgt rund 3.750 Euro. Am Vorabend war der Spenger letztmalig um etwa 23 Uhr in der Garage. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Räder sowie der Helm an Ort und Stelle. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können darum, Hinweise unter 05221/8880 zu melden.