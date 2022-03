Kinderheim findet Zuflucht am Moor

82 Geflüchtete aus ukrainischem Melitopol werden in Freizeitheim in Spenge untergebracht

Spenge

Ein komplettes ukrainisches Kinderheim wird am Donnerstag am Hücker Moor in Spenge erwartet. Die insgesamt 82 Personen – darunter 42 Kinder und 15 junge Erwachsene – sind aus einem Dorf nahe Melitopol geflohen. Nach einem Zwischenstopp im Sauerland sollen sie nun im Freizeitheim der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Hüllhorst am Moor endlich zur Ruhe kommen können.

Von Ruth Matthes