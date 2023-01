Kinomusik erklingt in der Kirche in Klein-Aschen

Spenge: Konzert von Matthias Menzel am Neujahrstag

Spenge

Doch eher ungewöhnliche Töne für ein Gotteshaus waren am ersten Tag des neuen Jahres in der evangelischen Kirche von Klein-Aschen zu hören. Am Klavier interpretierte der Kirchenmusiker und Musikpädagoge Matthias Menzel zahlreiche Musikstücke des amerikanischen Filmkomponisten John Williams.

Von Peter Schubert