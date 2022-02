Gute Nachrichten zum Start in die neue Woche: Die integrative Kita Regenbogen aus Spenge konnte am Montag wieder öffnen. 14 Tage war die Einrichtung dicht, nachdem sich alle Erzieherinnen und Erzieher mit Corona angesteckt hatten.

Nach Corona-Ausbruch bei Erziehern in Spenge

Das gesamte pädagogische Team der Kita in Spenge war wegen positiven Corona-Tests (Symbolbild) vorübergehend ausgefallen.

„Am Wochenende standen noch bei einigen Kolleginnen die letzten Tests an“, so Kita-Leiterin Antje Möller. Am Montag kann sie verkünden, dass alle wieder an Bord sind. Nur wenige Kinder hatten sich im Zuge des Ausbruchs angesteckt. Sechs waren betroffen. Aktuell würden nur einige Mädchen und Jungen fehlen.