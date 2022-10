Kleine Kinderhände auf großen Instrumenten

Förderverein der Barockorgel bietet Orgelworkshop für Kinder in Spenge an

Spenge

Eine ungemein lebhafte Veranstaltung fand am Samstag in der altehrwürdigen Marienkirche in Wallenbrück statt. Zu einem Orgelworkshop speziell für Kinder hatte der Förderverein der Barockorgel eingeladen. 25 Kinder aller Altersklassen hatte sich zum Teil mit ihren Eltern in dem historischen Kirchengebäude eingefunden. Als Dozentin konnte die Engeraner Organistin Johanna Wimmer gewonnen werden.

Von Peter Schubert