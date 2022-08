Kriminalistisches in der Trauerhalle

Mit reichlich literarischem Programm startet die Stadtbücherei Spenge in die zweite Jahreshälfte. Den Auftakt nach der Sommerpause gibt Michael Helm am Samstag, 17. September mit seinem Programm „Weimar“.

Das sei „ganz anders als das, was ich sonst so mache“, sagt der Autor und Rezitator, nämlich „multimedial, mit Texten, Toneinspielungen und Bildern“. Helm wird sich nicht nur der literarischen Klassiker annehmen, die man mit Weimar verbindet, sondern auch diese „unglaublich liebenswerte und lebenswerte Stadt“ vorstellen und einen Abstecher in die Weimarer Republik unternehmen.