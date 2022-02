Kröten in Spenge auf Wanderschaft

„Die Amphibien gehören zu der am stärksten im Bestand gefährdeten Tierartengruppe in Deutschland“ informiert Bunte-Tschikin. „Alle 21 vorkommenden heimischen Amphibienarten werden in der aktuellen Roten Liste aufgeführt.“

Hauptverursacher für diese Entwicklung stellten sowohl der Verlust der Lebensräume wie Laichgewässer, die Zerschneidung der Biotope durch Verkehrswege als auch der Einfluss der intensiven Land- und Forstwirtschaft dar. Für die Vermeidung des weiteren Rückgangs seien nach Meinung des Bundesamtes für Naturschutz Maßnahmen für den Artenschutz unabdingbar.

„Die in Spenge vorkommende Erdkröte, deren wissenschaftlicher Name Bufo bufo lautet, ist die häufigste Amphibienart in unserer Region“, so Bunte-Tschikin. „Sie zeigt besondere Treue zu ihrem Heimatgewässer. Sie ist zwar nicht gefährdet, doch gehen auch ihre Bestände zurück.“

Die Wanderung zum Laichgewässer findet zwischen den Abend- und frühen Morgenstunden, insbesondere bei steigenden Temperaturen von fünf bis zehn Grad und einsetzendem Regen, statt. An wärmeren Tagen erreichen sie ihren Höhepunkt. Die Tiere überqueren dabei Straßen und Wege, verweilen oftmals auf der feuchten, vom Tag noch erwärmten Straße und werden nicht nur Opfer des Straßenverkehrs sondern stellen auch für den Auto- und Motorradverkehr eine Gefahr dar.

Daher werden auch in diesem Jahr diverse verkehrssichernde und -lenkende Maßnahmen durchgeführt. Gesperrt für Fahrzeuge aller Art für den Durchgangsverkehr werden in der Zeit von 19 bis 8 Uhr nachfolgende Straßenabschnitte in Bardüttingdorf bis voraussichtlich April:

•Wallstraße (zwischen Baringdorfer Straße und Düttingdorfer Straße)

•Bürgerweg (zwischen Mantershagener Straße und Baringdorfer Straße)

Für den Anliegerverkehr bleiben diese Straßen frei.

„ Auto- und Motor­radfahrer sollten langsam und vorsichtig fahren. “ Jasmin Bunte-Tschikin

Außerdem werden Hinweisschilder auf Krötenwanderungen an der Baringdorfer Straße (Vollmerteiche), im Bereich Sunderfeld/Bockhorststraße und am Niedermühlenweg in Wallenbrück aufgestellt. Krötenschutzzäune werden durch die jeweiligen Straßenbaulastträger aufgestellt an der Raiffeisenstraße Ecke Mühlenburger Straße und der Diemker Straße (K20) zwischen Mühlenburger Straße und Am Wiesengrund.

Der Krötenschutzzaun verhindert das Überqueren der Straße durch die Amphibien. Sie wandern am Zaun entlang und werden in eingegrabenen Eimern aufgefangen. Freiwillige Helfer und Mitgliedern des BUND Spenge bringen die gesammelten Tiere jeden frühen Morgen sicher auf die andere Straßenseite, sodass sie ihre Wanderung geschützt fortsetzen können.

„Wir bitten die Auto- und Motorradfahrer um Verständnis für die Schutzmaßnahmen“, sagt Bunte-Tschikin. Sie sollten langsam und vorsichtig fahren und auf die Betreuer am Straßenrand achten und, wenn möglich, diese Straßenabschnitte vom Abend bis in die frühen Morgenstunden meiden.