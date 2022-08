Kunst inspiriert von klassischer Musik

Waltrau Rau aus Hiddenhausen stellt im Rathaus Spenge Aquarelle aus - Eröffnung am 28. August

Spenge

Nicht umsonst spricht man sowohl in der Musik als auch in der Kunst von Komposition. Bei Waltraud Rau ist diese Verbindung besonders deutlich. Die Oboistin hat sich für ihre Ausstellung im Rathaus Spenge von klassischer Musik inspirieren lassen und Klangfarben in Farbklänge verwandelt.

Von Ruth Matthes