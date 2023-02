Lenzinghausen: Wird aus dem Birkenweg der „Birke-weg-Weg“?

Spenge

Nachdem Bürgermeister Bernd Dumcke in einer Ratssitzung vor einem Jahr angekündigt hatte, die beiden Birken am Standort des ehemaligen Spritzenhauses in Lenzinghausen blieben trotz des Kita-Neubaus auf diesem Areal erhalten, wurde einer der Bäume gefällt, weil er abgängig war.

Von Daniela Dembert