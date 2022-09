Literatur aus Weimar

„Klein, klassisch, vielstimmig“, nennt Rezitator und Schriftsteller Michael Helm seine „persönliche Kulturhauptstadt“ Weimar. Am Samstag, 17. September, wandert er in der Stadtbücherei Spenge mit seinen Gästen durch die kleine, aber feine Kulturmetropole Thüringens.

Bei seiner Lesung wird er nicht nur vielschichtigen Texte und Zitate mitbringen, sondern auch Fotos von seinen zahlreichen Besuchen in der Stadt von Goethe, Schiller, Herder, Cranach, Liszt, Gropius, Nietzsche und Kandinsky.

Der Rezitator arbeitet aber keine klassische Who-Is-Who-Liste ab. Er schlendert durch eine Stadt, in der es sich lohnt, langsam zu gehen. Oft sitzt er einfach still im Café, auf einer Bank an der Ilm, auf dem Platz hinter dem Tor der Gedenkstätte. Das beeindruckt, betont er. An jeder Ecke eine Geschichte. Die Weimarer Klassik. Die Weimarer Republik. Bauhaus. Buchenwald.

„In Weimar atmet man deutsche Geschichte nur so“, sagt er begeistert. Für einen Cafébesuch am Frauenplan würde er wohl gerne alles stehen und liegen lassen. Doch zur Lesung will er pünktlich vor Ort sein: Weimarer Geschichten und Bilder im Gepäck, von seiner „kleine deutschen Kulturhauptstadt“, wie er Weimar augenzwinkernd nennt.

Und einen Überraschungsgast an seiner Seite wird es an diesem Abend auch geben. Mehr will Helm aber nicht verraten. Die Lesung beginnt im Bürgerzentrum um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Bücherei.