Medicare-Seniorenresidenz: Entgelterhöhung soll "so nicht wirksam“ sein

Die Medicare-Seniorenresidenz in Lenzinghausen hat vom BIVA-Pflegeschutzbund eine Unterlassungsaufforderung erhalten. Dabei geht es um eine Entgelterhöhung, die nach Auffassung der Verbraucherschützer in der vorliegenden Form unwirksam sei. „Die Gründe für die Erhöhung sind nicht ausreichend transparent gemacht worden“, erklärt Dr. David Kröll, Pressesprecher des Pflegeschutzbundes.

Der BIVA-Pflegeschutzbund geht gegen Einrichtung in Lenzinghausen vor

Die Senioreneinrichtung Medicare in Lenzinghausen. Ihre Bewohner haben eine Entgelterhöhung erhalten, die nach Ansicht des BIVA-Pflegeschutzbundes unwirksam ist.

Wie er erklärt, setzt sich der Pflegeschutzbund seit 1974 bundesweit für die Rechte und Interessen von Menschen ein, die Hilfe oder Pflege benötigen und daher in betreuten Wohnformen leben. Das schließe sowohl alle Menschen ein, die im Alter und bei Behinderung selbst Wohn- und Pflegeangebote in Anspruch nehmen, als auch deren Angehörige, die sich in der schwierigen Situation von Pflege und Betreuung befinden.