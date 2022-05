Mehr als 50.000 Euro für die Ukraine gesammelt

Spenge

Lebensmittel, Schlafsäcke, Medikamente, Funkgeräte und Stromgeneratoren. In den vergangenen Monaten hat das Ehepaar Alona und Maximilian Guder dank der Unterstützung vieler Privatpersonen und Unternehmen schon verschiedenste Güter auf den Weg ins Kriegsgebiet in der Ukraine geschickt. In dieser Woche ist es ein Ultraschallgerät für 7300 Euro, das in das Krankenhaus von Oratiw, dem Heimatort von Alona Guder, gebracht wird.

Von Daniela Dembert