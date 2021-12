Moorranch am Hücker Moor: Pächter gesucht

Die Moorranch am Hücker Moor braucht einen neuen Pächter. Nach einem Streit zwischen Betreiber Frank Andernacht und den Verpächtern Thorsten Fleer und Oliver Palmowski haben beide Fraktionen den Vertrag gekündigt. „Ich bin hier jetzt raus“, sagt Andernacht, der das Restaurant 2019 übernommen hat.

Gaststätte in Spenge: Inhaber und Betreiber kündigen beide den Vertrag – Gerichtstermin steht an

Seit 16. September ist die Moorranch am Hücker Moor geschlossen.

Fleer beklagt, dass Andernacht hohe Ausstände bei der Pacht hatte. Der bisherige Betreiber sieht das anders: „Ich habe das Geld als Pachtminderung einbehalten.“ Er bemängelt den Gebäudezustand. Es habe immer wieder in den Saal geregnet, am Ende habe sich sogar Schimmel gebildet. Er habe sich regelmäßig an seine Verpächter gewandt und zwei Jahre auf Nachbesserung gedrängt.