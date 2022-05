Motorradfahrer (26) schwer verletzt

Ein Motorradfahrer (26) hat sich am Mittwoch Abend gegen 17.30 Uhr auf der Düttingdorfer Straße in Spenge-Bardüttingdorf bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Spenge-Bardüttingdorf: In scharfer Kurve mit Auto zusammengestoßen

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Düttingdorfer Straße schwer verletzt worden. Er kollidierte mit einem entgegen kommenden Auto.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, sei der 26-Jährige Kradfahrer, der aus Hesel stammt, auf dem Weg von Spenge Richtung Melle gewesen. In der scharfen Rechtskurve, kurz nach dem dortigen Autohaus, kam er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst zu Fall. Dann kollidierte er mit dem Wagen einer entgegen kommenden Frau. Durch den Aufprall wurde der junge Mann mit seinem Motorrad an den Feldrand geschleudert. Wie die Polizei mitteilt, musste er schwer verletzt in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht werden. Die 37-jährige Autofahrerin, die aus Bielefeld kommt, kam mit dem Schrecken davon.

Die Straße wurde für die Zeit der Ermittlungen gesperrt. Ob der Kradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist noch nicht geklärt.