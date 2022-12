Spenge

Die Wallholländer Mühle erstrahlt in neuem Glanz, die Corona-Regelungen sind gelockert. Beste Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Veranstaltung „Mühlenweihnacht“ in Hücker-Aschen. Sie wird am Samstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz vor der Windmühle gefeiert.