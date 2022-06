Musikschule: offene Tür am Standort Spenge

Spenge

Lust darauf, einmal ein Instrument auszuprobieren und sich eine Musikschule von innen anzusehen? Wer das möchte, der ist am Samstag, 11. Juni, am Spenger Standort der Musikschule Enger-Spenge, Immanuel-Kant-Straße 2, genau richtig. Von 11 bis 12 Uhr können Interessierte sich in den Unterrichtsräumen der Musikschule in der ehemaligen Realschule an verschiedene Instrumente erproben.