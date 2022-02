„Näherinnen bangen um ihre Männer“

Nach Kriegsausbruch: Spenger Firma FHB ist in Sorge um ihre Partner in der Ukraine – Produktionsleiterin berichtet

Spenge

Bei dem Spenger Hersteller von Arbeits- und Zunftbekleidung FHB herrscht Krisenstimmung. „Wir machen uns große Sorgen um die Belegschaft unserer vier Partnerunternehmen in der Ukraine“, sagt Produktionsleiterin Kerstin Trippler. Sie stand am Freitag im Kontakt mit der Firma Grintex in Lviv.

Von Ruth Matthes