Neubau der Kita Poststraße in Spenge im Zeitplan

Spenge

„Wir sind gut in der Zeit. Das Bauunternehmen macht uns große Hoffnungen, dass die neue Kindertagesstätte an der Poststraße am 1. August an den Start gehen kann“, sagt Christian Neumann, Leiter des Referates Kindertageseinrichtungen des Kirchenkreises Herford. „Falls es doch noch zu einer Verzögerung kommt, gehen wir von einer Eröffnung am 1. September aus.“

Von Ruth Matthes